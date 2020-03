Deutsche Anleihen geben weiter nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter gesunken.



Trotz der Coronakrise verkaufen Investoren damit wie bereits in den Handelstagen Bundesanleihen, die grundsätzlich als sicherer Anlagehafen geschätzt werden. Am Morgen fiel der für den deutschen Markt richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 170,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,38 Prozent.

Nach Einschätzung des Anleiheexperten Christoph Rieger von der Commerzbank können die Kursverluste bei Bundesanleihen mit jüngsten Anlageentscheidungen großer Vermögensverwalter erklärt werden. "Vermögensverwalter verkaufen alles, was noch einigermaßen liquide und nicht unter Wasser ist", sagte Rieger. Mit diesen Maßnahmen wollen sich die Verantwortlichen seiner Einschätzung nach auf mögliche Abflüsse vorbereiten, die im Zuge der Virus-Krise zu erwarten sind./jkr/bgf/stk