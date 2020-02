Deutsche Anleihen geben weiter nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Anleihen sind am Mittwoch etwas schwächer in den Handel gestartet und haben damit an die leichten Kursverluste vom Vortag angeknüpft.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel leicht um 0,11 Prozent auf 174,02 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,37 Prozent.

"Weitere Rückgänge bei den Neuansteckungen und deutlich steigende Genesungszahlen beim Coronavirus lassen die Risikowahrnehmung weiter zurückgehen", beschrieben Analysten der Dekabank die Marktstimmung. Ihrer Einschätzung nach dürfte sich der "moderate Verkaufsdruck auf den Bund Future" zunächst fortsetzen.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Bei den am späten Vormittag anstehenden Kennzahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone erwarten Analysten einen Dämpfer, nachdem zuvor bereits entsprechende Daten aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien enttäuschend ausgefallen waren./jkr/jha/