Deutsche Anleihen geben weiter nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch schwächer in den Handel gestartet und haben damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 172,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,34 Prozent.

Die Anleger am deutschen Rentenmarkt warten auf einen Auftritt des amerikanischen Notenbankchefs vor Parlamentsmitgliedern des Landes. Am Nachmittag könnte Jerome Powell bei seiner halbjährlichen Anhörung Hinweise zur künftigen Zinspolitik liefern. Außerdem steht am Abend die Veröffentlichung des Protokolls der Fed-Sitzung vom Juni auf dem Programm.

Experten gehen mittlerweile davon aus, dass sich die Fed mit einem Zinsschritt noch etwas Zeit lassen werde. Als Grund gilt die weiter robuste Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft. Generell wird am Markt aber weiterhin fest mit einer Zinssenkung durch die Fed gerechnet./jkr/stk