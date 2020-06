Deutsche Anleihen geben leicht nach - Südeuropa legt zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gute Stimmung an den internationalen Aktienmärkten hat deutsche Bundesanleihen am Dienstag etwas belastet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab bis zum Abend um 0,06 Prozent auf 175,29 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,43 Prozent. In vielen südeuropäischen Ländern gingen die Renditen dagegen zurück.

Sichere Anlagen wurden durch die gute Aktienmarktstimmung belastet. Dort sorgten zahlreiche Faktoren für Auftrieb. Beobachter nannten die Hoffnung auf ein neues Konjunkturpaket der US-Regierung, die anhaltende Unterstützung durch große Notenbanken und überraschend solide US-Konjunkturdaten als Grund. Besonders positiv überraschten Umsatzdaten aus dem US-Einzelhandel, die sich im Mai deutlich von ihrem Einbruch im März und April erholten.

Von diesem positiven Umfeld profitierten Staatsanleihen südeuropäischer Länder wie Italien und Spanien. Hinzu kamen Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB). Notenbankdirektor Fabio Panetta sagte der französischen Tageszeitung "Le Monde", angesichts des starken Gegenwinds durch die Corona-Krise seien kraftvolle geldpolitische Maßnahmen angezeigt./bgf/he