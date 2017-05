Deutsche Anleihen geben leicht nach - Italien bleibt unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag einen Teil ihrer Kursgewinne vom Wochenstart abgegeben.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,09 Prozent auf 162,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf 0,30 Prozent. Am Markt war von einer Gegenbewegung auf die feste Tendenz am Montag die Rede.

Italienische Staatsanleihen standen unterdessen weiter unter Druck. Als Auslöser gelten Spekulationen auf vorgezogene Neuwahlen, nachdem sich eine Mehrheit für ein neues Wahlrecht abzeichnet. Nach derzeitigen Umfragen können europakritische Parteien wie die Fünf-Sterne-Bewegung auf starke Stimmengewinne zählen. Eine neue Regierung aus Parteien, die dem Euro ablehnend gegenüber stehen, erscheint damit nicht unmöglich.

In Europa und den USA stehen am Dienstag auch zahlreiche Konjunkturdaten an. Besondere Beachtung dürften Inflationszahlen auf sich ziehen. So veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung für die Preisentwicklung in Deutschland für den Monat Mai. In den USA steht der von der amerikanischen Notenbank Fed bevorzugt beachtete Preisindex PCE auf dem Programm. Sowohl in Deutschland als auch den USA wird mit geringerem Preisauftrieb gerechnet./bgf/jkr/fbr