Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht um 0,07 Prozent auf 167,20 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,1 Prozent.

Die etwas freundlicher erwarteten Aktienmärkte in Europa lassen Marktteilnehmer im Gegenzug zurückhaltender am Rentenmarkt zugreifen. Nach wie vor herrscht an den Märkten große Vorsicht wegen des immer noch ungeklärten US-chinesischen Handelsstreits. In Europa achten Anleger auch auf die Europawahl, die in einigen Ländern schon begonnen hat. In Deutschland wird am Sonntag gewählt.

Konjunkturdaten, die die Märkte bewegen könnten, werden am Freitag in Europa nicht erwartet. Am Nachmittag stehen in den USA Daten zu Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter auf dem Programm./elm/bgf/jha/