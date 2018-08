Deutsche Anleihen geben leicht nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch in einem ruhigen Umfeld leicht unter Druck geraten.



Gegen Mittag fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,09 Prozent auf 163,15 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,33 Prozent. In Südeuropa gingen die Renditen dagegen leicht zurück.

Am Anleihemarkt war von einem überwiegend impulslosen Handel die Rede. Nennenswerte Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Am Nachmittag stehen in den USA einige Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm.

Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Analysten erhoffen sich Hinweise auf die kurzfristige Geldpolitik.

Brisanz erhält die Veröffentlichung durch Kritik seitens US-Präsident Donald Trump an der Notenbankspitze. Er soll hinter verschlossenen Türen sein Missfallen an der moderaten Zinsstraffung der Notenbank zum Ausdruck gebracht haben. Für einige Beobachter wirft dies Fragen nach der Unabhängigkeit der Federal Reserve auf./bgf/jkr/jha/