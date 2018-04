Deutsche Anleihen geben leicht nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag im Kurs leicht gesunken.



Die etwas geringere Nachfrage nach sicheren Anlagen begründeten Händler mit der besseren Börsenstimmung. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Abend um 0,04 Prozent auf 159,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 0,51 Prozent.

Nachdem Anleger in den vergangenen Tagen wegen der hohen weltpolitischen Unsicherheit in Staatsanleihen gedrängt waren, hat sich die Lage etwas beruhigt. Die Drohung von US-Präsident Donald Trump, Syrien anzugreifen, steht zwar weiter im Raum. Allerdings ruderte er am Donnerstag etwas zurück. "Ich habe niemals gesagt, wann ein Angriff auf Syrien stattfinden würde", schrieb Trump auf dem Nachrichtendienst Twitter. "Es könnte sehr bald sein oder gar nicht so bald." Hintergrund ist ein mutmaßlicher Giftgaseinsatz des syrischen Regimes, der auch von Syriens Schutzmacht Russland bestritten wird.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten die Anleihen nicht nachhaltig. Die Industrieunternehmen des Währungsraums hatten ihre Produktion im Februar um 0,8 Prozent zum Vormonat zurückgefahren. Dies war der dritte Rückgang in Folge. Die Zahlen folgen auf eine Reihe schwacher Daten in den vergangenen Wochen. Zahlreiche Bankökonomen haben deshalb ihre Wachstumsprognosen für das erste Quartal zurückgenommen. Zumeist wird jedoch von einer nur vorübergehenden Konjunkturschwäche gesprochen./bgf/jsl/he