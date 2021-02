Deutsche Anleihen geben leicht nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag in einem impulslosen Handel leicht nachgegeben.



Am Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 174,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf minus 0,36 Prozent.

Am Markt war die Rede von einem Handel ohne große Impulse. Nennenswerte Konjunkturdaten wurden am Vormittag nicht veröffentlicht. Laut Experten von der Dekabank haben sich die Inflationserwartungen in den USA und der Eurozone zuletzt stabilisiert. An den vergangenen Handelstagen hatten steigende Inflationserwartungen die Renditen der Festverzinslichen deutlich ansteigen lassen.

Am Nachmittag könnten amerikanische Konjunkturdaten Schwung in den Handel bringen. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Stimmungsindikator aus der US-Industrie und die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt./bgf/jsl/fba