Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch im Kurs leicht gesunken.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,09 Prozent auf 171,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf minus 0,40 Prozent.

Die anhaltend freundliche Stimmung an den Aktienmärkten lastet laut Händlern auf den als sicher geltenden Anleihen. Die Hoffnung auf weitere Lockerungen der in der Corona-Krise getroffenen Maßnahmen beflügelt die Märkte. Zudem spekulieren die Anleger darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihr in der Corona-Krise aufgelegtes Wertpapierkaufprogramm PEPP schon an diesem Donnerstag ausweitet. Bisher hat das Programm ein Volumen von 750 Milliarden Euro.

Allerdings verweisen Analysten auch auf große Risiken, die an den Finanzmärkten bisher weitgehend ignoriert werden. Zum einen könnte der Konflikt zwischen den USA und China eskalieren und den Welthandel zusätzlich belasten. Zum anderen stellten die anhaltenden Unruhen in den USA eine wirtschaftliche Gefahr dar./bgf/jsl/fba