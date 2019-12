Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag im Kurs leicht nachgegeben.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,03 Prozent auf 172,28 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,30 Prozent. An anderen Rentenmärkten in Europa fiel die Entwicklung ähnlich aus.

Marktteilnehmer sprachen von einer leichten Gegenbewegung auf die solide Kursentwicklung am Vortag. Konjunkturdaten brachten keine starken Impulse. Die vom Mannheimer ZEW-Institut erhobenen Konjunkturerwartungen stiegen im Dezember zum zweiten Mal in Folge deutlich an. Bankanalysten verbanden damit die Hoffnung auf eine bessere Konjunkturentwicklung in Deutschland.

Am Nachmittag werden nur wenig Konjunkturdaten erwartet. Es stehen nur Zahlen zur Produktivität und zu den Lohnstückkosten in den USA an.

Gespannt blicken die Anleger auf den Handelsstreit zwischen den USA und China, obwohl es zurzeit wenig Neues gibt. Allerdings nähert sich ein wichtiges Datum: Am 15. Dezember drohen neue Strafzölle auf chinesische Importe in die USA. Die Vereinigten Staaten nutzen sie als Drohkulisse, um Verhandlungsdruck gegenüber China aufzubauen. Zuletzt haben sich die Verhandlungsdelegationen angenähert, eine Einigung wurde aber noch nicht erzielt./bgf/jkr/mis