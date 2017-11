Deutsche Anleihen geben in freundlichem Umfeld nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen waren am Donnerstag ebenso wie viele andere Staatspapiere nicht mehr so stark gefragt wie noch an den Vortagen.



Händler erklärten dies vor allem mit der besseren Stimmung an den Börsen. Als sicher geltende Anlagen seien deshalb unter Druck geraten.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im Mittagshandel um 0,15 Prozent auf 162,55 Punkte. An den beiden Vortagen war er jeweils deutlich gestiegen, weil sich die Risikostimmung spürbar eingetrübt hatte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Donnerstag bei 0,39 Prozent.

Die wenigen Konjunkturdaten, die im Vormittagshandel veröffentlicht wurden, sendeten keine entscheidenden Impulse. Am Nachmittag stehen in den USA zahlreiche Konjunkturdaten an. Veröffentlicht werden Zahlen zur Industrieproduktion sowie vom Häuser- und vom Arbeitsmarkt. Zudem werden Einfuhrpreisdaten erwartet.