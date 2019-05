Deutsche Anleihen geben etwas nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag nur wenig bewegt.



Der als richtungsweisend geltende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,04 Prozent auf 167,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,12 Prozent.

Für etwas Beruhigung sorgte, dass US-Präsident Donald Trump das scharfe Vorgehen der USA gegen den chinesischen Telekom-Riesen Huawei zum Gegenstand von Verhandlungen mit China machen könnte. Dies wurde als vorsichtiges Entgegenkommen Trumps im Handelsstreit gewertet.

Spürbar zulegen konnten italienische Staatsanleihen. Am Markt wurde auf Äußerungen von Vizepremier Matteo Salvini verwiesen. Er deutete an, mit Deutschland und Frankreich über eine Ausweitung des italienischen Staatsdefizits reden zu wollen. Zuvor hatte Salvini mehrfach durchblicken lassen, dass das hochverschuldete Italien sein Defizit auch ohne jede Rücksprache ausweiten könnte.

Der angekündigte Rücktritt von Großbritanniens Regierungschefin Theresa May hatte am Anleihemarkt keine nennenswerten Auswirkungen. Der Schritt war gemeinhin so erwartet worden./jkr/mis