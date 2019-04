Deutsche Anleihen geben etwas nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Montag nur wenig bewegt.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future verlor am späten Nachmittag 0,04 Prozent auf 165,31 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten knapp im positiven Bereich mit plus 0,004 Prozent.

Die als sicher empfundenen Anleihen wurden durch solide Stimmungsdaten etwas belastet. Die Investorenstimmung im Euroraum hellte sich den zweiten Monat in Folge auf, wie das Beratungsunternehmen Sentix mitteilte. Es bestehe die Hoffnung auf eine konjunkturelle Stabilisierung in China, begründete das Unternehmen die Verbesserung.

Gestützt wurden Bundesanleihen hingegen von schwachen Außenhandelszahlen aus Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind die Exporte im Februar deutlich gefallen, nachdem sie im Januar faktisch stagniert hatten. Die Daten folgen auf schwache Auftragsdaten aus der Industrie.

Daten zum Auftragseingang in den USA im Februar waren am Nachmittag wie erwartet schwächer ausgefallen und bewegten die Kurse am deutschen Rentenmarkt kaum./jkr/mis