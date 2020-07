Deutsche Anleihen geben etwas nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel leicht gesunken.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,11 Prozent auf 175,99 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,45 Prozent. Auch in anderen europäischen Ländern fiel der Handelsauftakt vergleichsweise ruhig aus.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern belastet die Aussicht auf einen Anstieg der Wirtschaftsleistung in der Eurozone die Festverzinslichen. "Die Erholungserwartungen für den Euroraum beschleunigen sich weiter", kommentierte am Morgen Anleihe-Experte Michael Leister von der Commerzbank. Er verwies auf jüngste Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager, "die bereits optimistische Erwartungen übertroffen haben".

Am vergangene Freitag war bekannt geworden, dass sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Juli weiter vom Einbruch in der Corona-Krise erholt hat. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsinstituts Markit war deutlich über die Wachstumsschelle von 50 Punkten gestiegen./jkr/mis