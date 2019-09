Deutsche Anleihen geben etwas nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gesunken.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 174,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,61 Prozent.

Nach zum Teil deutlichen Kursgewinnen in den vergangenen beiden Handelstagen gab es am deutschen Rentenmarkt eine leichte Gegenbewegung. Nach Einschätzung von Analysten sind die Risiken eines ungeordneten Brexits gesunken, was die Kurse der Festverzinslichen etwas belastet habe.

Die britischen Abgeordneten werden im Tagesverlauf aus ihrer Zwangspause ins Parlament zurückkehren. Das oberste britische Gericht hatte in einem historischen Urteil die von Premier Boris Johnson auferlegte Suspendierung des Unterhauses mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank werden die Kurse der Bundesanleihen aber weiter durch schwache Konjunkturdaten gestützt. Vor allem aus der deutschen Industrie hatte es zuletzt immer wieder enttäuschende Daten gegeben. Im weiteren Handelsverlauf könnten Aussagen von Notenbankern für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm steht unter anderem eine Rede des EZB-Direktors Benoit Coeure./jkr/fba