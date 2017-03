Deutsche Anleihen geben deutlich nach - Neue Frankreich-Umfrage belastet

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag deutlich gesunken.



Eine neue Umfrage zur französischen Präsidentschaftswahl habe die Anleihen belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Abend um 0,43 Prozent auf 163,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,35 Prozent.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Odoxa würde der proeuropäische französische Präsidentschaftskandidat Emanuelle Macron mittlerweile auch im ersten Wahlgang vor der Chefin des Front National, Marine Le Pen, liegen. Macron hatte am Donnerstag sein Programm vorgelegt. Die französische Präsidentschaftswahl gilt als größter politischer Risikofaktor für die Finanzmärkte, da Le Pen den Austritt ihres Landes aus der Eurozone will. Die am Freitag gestiegene Risikoneigung belastete die deutschen Anleihen.

Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone begünstigten die Risikobereitschaft zusätzlich. In der Eurozone war die Stimmung bei den Unternehmen im Dienstleistungssektor im Februar auf den höchsten Stand seit Mai 2011 gestiegen. Überraschend positiv hatten sich die Einkaufsmanagerindizes vor allem in Italien und Spanien entwickelt.

Nachdem eine Reihe von führenden amerikanischen Notenbankern eine weitere Zinserhöhung im März signalisiert hatte, ist am Abend auch eine Rede der Fedvorsitzenden Janet Yellen geplant. "Die Chefin hat das letzte Wort", kommentierte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Mittlerweile wird die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im März an den Finanzmärkten mit 88 Prozent eingeschätzt und ist damit nahezu vollständig eingepreist./tos/he