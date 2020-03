Deutsche Anleihen geben deutlich nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag in einem etwas freundlicheren Umfeld deutlich nachgegeben.



Am Abend fiel der richtungsweisende Euro-Bund-Future kräftig um 1,55 Prozent auf 173,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug deutlich auf minus 0,55 Prozent.

Bundesanleihen wurden durch die Stabilisierung an den internationalen Börsen belastet. Sichere Anlagen waren daher weniger stark gefragt. Die Börsen profitierten dagegen von Regierungsmaßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise. In Deutschland kündigte die Bundesregierung ein großes Hilfspaket für bedrohte Unternehmen an. Außerdem versorgten viele Notenbanken ihr heimisches Finanzsystem mit Liquidität oder senkten die Zinsen.

Die Aussichten für die globale Konjunktur bleiben aber sehr trübe. Viele Volkswirte gehen von einer weltweiten Rezession wegen der raschen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und des ökonomischen Stillstands infolge der teils drastischen Gegenmaßnahmen aus. Die EU-Kommission erwartet für die Europäische Union ein schrumpfende Wirtschaft in diesem Jahr.

Italienische Staatsanleihen konnten am Freitag nur zeitweise von Äußerungen des italienischen Notenbankchefs Ignazio Visco profitieren. Visco hatte gesagt, die Europäische Zentralbank (EZB) könne Wertpapierkäufe zeitlich vorziehen oder auf bestimmte Länder konzentrieren.

Damit relativierte der Italiener Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die am Donnerstag gesagt hatte, die Einebnung von Zinsunterschieden im Euroraum sei nicht Aufgabe der EZB. Italienische Staatsanleihen, die unter der italienischen Corona-Krise stark gelitten haben, waren daraufhin massiv unter Druck geraten./bgf/nas