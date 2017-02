Deutsche Anleihen geben nach - Südeuropa unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch unter Druck gestanden.



Deutlicher noch ging es für Staatspapiere aus Südeuropa nach unten. Damit setzt sich eine Tendenz fort, die in den vergangenen Wochen im Zuge politischer Risiken Fahrt aufgenommen hat.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,17 Prozent auf 161,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,46 Prozent. Die Renditen von Anleihen aus Frankreich, Italien, Spanien und Portugal stiegen deutlicher als Bundesschuldtitel. Beobachter erklären die steigenden Risikoaufschläge mit politischen Risiken wie anstehenden Wahlen.

Die auch insgesamt steigenden Kapitalmarktzinsen begründeten Händler mit der etwas besseren Stimmung an den Aktienmärkten. Anleger hätten deswegen sicheren Anlagen den Rücken zugekehrt. Positive Konjunkturdaten aus China und der Eurozone trugen dazu bei.

Im weiteren Tagesverlauf stehen Daten zur Industriestimmung in den USA an. Außerdem werden Zahlen zum Arbeitsmarkt und zum Bausektor in den USA veröffentlicht. Am Abend wird zudem die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung fällen. Experten rechnen mit keiner Veränderung des Leitzinses./bgf/jsl/fbr