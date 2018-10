Deutsche Anleihen geben nach - Südeuropa im Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas durch die freundliche Stimmung an den Börsen in Europa und Asien belastet worden.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,04 Prozent auf 160,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 0,37 Prozent. In Italien und anderen Ländern Südeuropas gingen die Renditen gegen den Trend zurück.

Händler erklärten die geringere Nachfrage nach als sicher geltenden Bundesanleihen mit der wesentlich besseren Börsenstimmung. Konjunkturdaten hätten am Rentenmarkt dagegen wenig bewegt. Neue Inflationsdaten aus dem Euroraum zeigten, dass die Teuerung zwar weiterhin knapp über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt. Die unterliegende Inflation bleibt aber trotz eines Anstiegs schwach. Bankökonomen sahen deshalb keinen Grund, warum die EZB an ihrem avisierten Kurs einer sehr langsamen geldpolitischen Straffung etwas ändern sollte.

Im Nachmittagshandel stehen in den USA Daten vom Arbeitsmarkt an. Der Dienstleister ADP veröffentlicht seinen monatlichen Stellenbericht, der als Wegweiser für den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung gilt. Außerdem werden Daten zu den Arbeitskosten und zur Industriestimmung bekanntgegeben./bgf/jsl/fba