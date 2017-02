Deutsche Anleihen geben nach - Rendite zweijähriger Papiere auf Rekordtief

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch nach Handelsstart leicht gefallen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor am Morgen um 0,04 Prozent auf 164,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,30 Prozent. Die Rendite zweijähriger Papiere erreichte dagegen ein Rekordtief und fiel unter minus 0,89 Prozent.

Sorgen um den Zusammenhalt des Euroraums bestimmen derzeit das Geschehen am Rentenmarkt. Während die Rendite zweijähriger deutscher Papiere immer weiter sinkt, befindet sie sich in Frankreich auf hohem Niveau. Die Anleger fürchten einen Sieg der Euro-Gegnerin Marine Le Pen bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich. In Griechenland hat sich unterdessen die Lage zuletzt etwas entspannt, nachdem ein Treffen der Euro-Finanzminister, bei dem über weitere Hilfskredite an Athen gesprochen wurde, eher positiv verlaufen war.

Im weiteren Tagesverlauf warten die Anleger auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas am Vormittag. Im Schnitt erwarten Analysten eine leichte Eintrübung. Außerdem wird am Abend das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed veröffentlicht./tos/jkr/zb