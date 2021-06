Deutsche Anleihen geben nach Kursrutsch weiter nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag nach deutlichen Verlusten am Vorabend weiter gesunken.



Am Morgen hielt sich die Kursbewegung aber in Grenzen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 171,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,17 Prozent.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik zwar nicht verändert und auch keine Reduzierung der Anleihekäufe angekündigt. Allerdings wurden Aussagen der Fed an den Finanzmärkten dahingehend gedeutet, dass sich die Fed bald Gedanken über die Rückführung ihrer Anleihekäufe (Tapering) machen könnte. Außerdem haben die Fed-Mitglieder ihre Zinsprognosen unerwartet deutlich angehoben.

"Die Fed nutzte ihre Chance, den Markt etwas deutlicher auf eine mögliche Rücknahme der geldpolitischen Lockerungen vorzubereiten", kommentierten Anleiheexperten der Commerzbank. Für den weiteren Tagesverlauf rechnen sie nicht mit stärkeren Kursbewegungen am deutschen Rentenmarkt. Demnach fehlen die Impulse, die dem Markt eine neue Richtung geben könnten./jkr/bgf/jha/