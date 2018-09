Deutsche Anleihen geben nach - Italienische Titel steigen weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag im Kurs gefallen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,06 Prozent auf 160,27 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas höher mit 0,36 Prozent. Auch in den meisten anderen Euroländern stiegen die Renditen.

Im Gegensatz dazu gingen die Renditen in Italien weiter zurück. Die Staatspapiere profitieren derzeit von der Zusicherung hochrangiger Politiker, dass Italien sich an die Fiskalregeln der EU halten werde. Daran besteht Zweifel, weil die Wahlversprechen der Regierung aus Lega und 5-Sterne-Bewegung sehr teuer sind. Eine sofortige und vollständige Umsetzung würde die Drei-Prozent-Defizitgrenze klar sprengen.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland konnten sichere Wertpapiere kaum stützen. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Ausfuhren enttäuschten im Juli. Fachleute führten die Entwicklung nur zum Teil auf den von den USA ausgehenden Handelsstreit zurück. Sie verwiesen zudem auf Ferieneffekte und die Einführung eines neuen Abgastests in der Autoindustrie (WLTP).

In den USA steht am Nachmittag der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung an. Es werden abermals robuste Zahlen erwartet, wobei die nach wie vor verhaltene Lohnentwicklung besondere Beachtung findet. Die Entwicklung der Löhne hat über die Inflation großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed./bgf/jsl/mis