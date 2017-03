Deutsche Anleihen geben Gewinne teilweise wieder ab

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag im Nachmittagshandel einen Teil ihrer zwischenzeitlichen Gewinne abgegeben.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am späten Nachmittag 0,08 Prozent höher als am Vortag bei 164,13 Punkten. Zwischenzeitlich war der Bund-Future bis auf 164,54 Punkte geklettert. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,34 Prozent.

Die Unsicherheit mit Blick auf die französischen Präsidentschaftswahlen bleibt hoch und stützt die deutsche Bundesanleihen. In der Krise um den Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon hat der Bürgermeister von Bordeaux, Alain Juppé, eine eigene Kandidatur ausgeschlossen. Juppé gehört wie Fillon den konservativen Republikanern an. Die Aussichten von Juppé in die Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen einzuziehen und gegen die Chefin des Front National, Marine Le Pen, zu gewinnen, gelten als deutlich höher als die von Fillon. Anleger bevorzugen daher deutsche Bundesanleihen. Die Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen stiegen an.

Am Nachmittag gab der Bund-Future einen Teil seiner Gewinne ab. Die Auftragseingänge der US-Industrie waren im Januar stärker gestiegen als erwartet. Die Bestellungen hatten im Januar um 1,2 Prozent zum Vormonat zugelegt. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet./jsl/tos/he