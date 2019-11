Deutsche Anleihen geben nach - Gewinne in Südafrika

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag im Kurs nachgegeben.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,16 Prozent auf 171,30 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,37 Prozent. In Europa standen Staatsanleihen bis auf wenige Ausnahmen unter Druck.

Am Markt wurde die geringere Nachfrage nach relativ sicheren Anlagen mit der Zuversicht erklärt, dass die USA und China sich im Handelsstreit aufeinander zubewegen könnten. Für Optimismus sorgten entsprechende Äußerungen von US-Handelsminister Wilbur Ross und US-Präsident Donald Trump vom Wochenende. Es geht um ein Handelsabkommen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, mit dem einige Streitpunkte beigelegt werden sollen.

Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten nur kurzzeitig für Bewegung am Anleihemarkt. Die Industriestimmung im Euroraum hat sich im Oktober leicht aufgehellt, allerdings von niedrigem Niveau aus. Die Sentix-Konjunkturstimmung hellte sich jedoch wesentlich deutlicher auf. Sentix erklärte die Entwicklung mit zuletzt positiveren Wirtschaftsdaten aus China und der robusten US-Konjunktur.

In den USA stehen am Nachmittag Auftragsdaten an, die Auskunft über die Investitionsfreude der Unternehmen liefern. Ansonsten bleibt der US-Datenkalender leer.

Deutliche Kursgewinne verbuchten unterdessen südafrikanische Anleihen. Die Preise für Ausfallversicherungen (CDS) auf südafrikanische Bonds gingen zurück. Auslöser war eine Entscheidung der Ratingagentur Moody's vom späten Freitagabend. Die Bonitätsprüfer hatten darauf verzichtet, die Kreditwürdigkeit des Landes auf "Ramsch" abzustufen. Moody's ist damit weiterhin die letzte der großen Ratingagenturen, die eine Bewertung über "Ramsch" vergibt./bgf/jsl/jha/