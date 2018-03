Deutsche Anleihen geben Gewinne ab

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch zwischenzeitlich erzielte Gewinne bis zum frühen Abend abgegeben.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag zuletzt sogar leicht im Minus bei 159,36 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,50 Prozent etwas höher. Zuvor war ihre Rendite mit 0,47 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar gefallen.

Als sicher geltende Anlagen wurden zunächst durch die schlechte Börsenstimmung in Asien und Europa gestützt. Allerdings hellte sich die Stimmung an den Aktienmärkten im Tagesverlauf etwas auf. Als Treiber wurde die Stabilisierung der Börsen in den USA genannt.

Hinzu kamen robuste Wachstumsdaten aus den Vereinigten Staaten. So war die größte Volkswirtschaft der Welt im Schlussquartal 2017 stärker gewachsen als bislang bekannt. Zahlen vom Immobilienmarkt fielen ebenfalls besser aus als erwartet. Die Nachfrage nach festverzinslichen Wertpapieren wurde dadurch etwas gedämpft./bgf/he