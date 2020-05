Deutsche Anleihen geben nach - Anleger sind risikofreudig

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltend freundliche Stimmung an den Finanzmärkten hat am Dienstag deutsche Staatsanleihen belastet.



Der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,28 Prozent auf 172,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,459 Prozent.