Deutsche Anleihen geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag gesunken.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,16 Prozent auf 166,45 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,06 Prozent. In den südeuropäischen Ländern Italien, Spanien und Portugal gingen die Renditen hingegen zurück.

Am Nachmittag rückte die politische Entwicklung in Großbritannien stärker in den Fokus der Anleger am deutschen Rentenmarkt. Die britische Premierministerin Theresa May hatte in einer Rede angekündigt, dass britische Parlament über ein zweites Referendum zum Austritt Großbritanniens aus der EU abstimmen zu lassen. Auch bei britischen Anleihen ging es mit den Kursen ähnlich wie bei den Bundesanleihen nur leicht nach unten.

Ein bestimmendes Thema am Markt für Anleihen bleibt nach wie vor der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der die Kurse der Festverzinslichen tendenziell stützt. Die OECD warnte am Dienstag vor einer Eskalation des Konflikts und rief die Länder der Welt zu internationaler Kooperation auf. Ansonsten drohten weitere Wachstumseinbußen. "Die Aussichten bleiben schwach und es gibt viele Risiken, die einen dunklen Schatten auf die Weltwirtschaft und das Wohlergehen der Menschen werfen", sagte OECD-Chefökonomin Laurence Boone./jkr/he