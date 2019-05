Deutsche Anleihen geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gefallen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,13 Prozent auf 165,13 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,03 Prozent.

Am Nachmittag sorgten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten für eine höhere Risikofreude der Anleger, während vergleichsweise sichere Bundesanleihen etwas stärker unter Druck gerieten.

In den Monaten Januar bis März war die Produktivität in der größten Volkswirtschaft der Welt um 3,6 Prozent im Vergleich zum Zeitraum Oktober bis Dezember 2018 gewachsen. Dies ist der stärkste Anstieg in einem Quartal seit 2014. Außerdem war der Auftragseingang in der amerikanischen Industrie im März etwas stärker als erwartet gestiegen.

Zuvor hatte sich der US-Notenbankvorsitzende Jerome Powell bereits positiv zur konjunkturellen Entwicklung geäußert. Er hatte nach der Zinsentscheidung am Mittwochabend die weltwirtschaftliche Lage etwas zuversichtlicher bewertet. Spekulationen auf eine Zinssenkung der Fed in diesem Jahr wurden dadurch zurückgedrängt. US-Anleihen gerieten unter Druck.

Überraschend gute Konjunkturdaten kamen außerdem aus der Eurozone. Hier hatte sich die Stimmung in den Industriebetrieben im April etwas mehr als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex signalisiert zwar weiterhin eine Abschwächung der Industrieproduktion. Allerdings verbesserte sich der Stimmungsindikator in den vier größten Volkswirtschaften der Eurozone./jkr/he