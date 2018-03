Deutsche Anleihen geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind mit Verlusten in die Woche gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Montagmorgen nach Handelsbeginn um 0,11 Prozent auf 158,82 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,53 Prozent.

Im weiteren Tagesverlauf stehen keine Konjunkturdaten an, die am deutschen Rentenmarkt typischerweise für Bewegung sorgen. Im Blick behalten die Anleger die Entwicklungen in den USA. Die neuen Strafzölle der USA gegen China sorgten zuletzt für Verunsicherung. Hinzu kam der Rauswurf des als gemäßigt geltenden Sicherheitsberaters H.R. McMaster, der durch John Bolton ersetzt werden soll. Bolton gilt als Hardliner, der etwa im Atomabkommen mit dem Iran und in der Nordkorea-Frage scharfe Positionen vertritt.

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump trotz seiner Androhung eines Vetos ein vom Kongress verabschiedetes Haushaltsgesetz unterzeichnet. Neues gab es zudem zur Geldpolitik: Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" dürfte der Präsident der regionalen Notenbank von San Francisco, John Williams, seinen Kollegen William Dudley vom Posten des Chefs der Notenbank von New York ablösen. Damit wäre Williams im obersten Führungsgremium der Fed bei allen Zinsentscheidungen stimmberechtigt./tos/jha/