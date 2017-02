Deutsche Anleihen geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nach Handelsstart nachgegeben.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,14 Prozent auf 161,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,45 Prozent.

Wegen positiver Signale aus China hätten sich einige Anleger aus den als sicher geltenden Häfen heraus getraut, hieß es aus dem Handel. Die Stimmung in der Industrie und bei den Dienstleistern in China ist offiziellen Zahlen zufolge robuster als von Experten erwartet.

Im weiteren Tagesverlauf stehen Daten zur Industriestimmung in der Eurozone und in den USA an. Außerdem werden Zahlen zum Arbeitsmarkt und zum Bausektor in den USA veröffentlicht. Am Abend wird zudem die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung fällen. Experten rechnen mit keiner Veränderung des Leitzinses./tos/bgf/stb