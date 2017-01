Deutsche Anleihen geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nach robusten Jobdaten aus den USA nachgegeben.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum frühen Abend um 0,54 Prozent auf 162,76 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug um 0,06 Prozentpunkte auf 0,29 Prozent.

Der amerikanische Arbeitsmarkt hat sich im Dezember unterm Strich robust präsentiert. Zwar lag der vom Arbeitsministerium gemeldete Stellenaufbau unter den Erwartungen von Analysten. Die Löhne stiegen aber so stark wie seit über sechs Jahren nicht mehr.

Ein anziehendes Lohnwachstum gilt unter Ökonomen als Voraussetzung für nachhaltig steigende Inflationsraten, was wiederum Zinsanhebungen durch die US-Notenbank nach sich ziehen dürfte. Die Renditen amerikanischer Anleihen stiegen daher deutlich an, was sich auch auf die europäischen Rentenmärkte übertrug./tos/jha/