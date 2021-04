Deutsche Anleihen geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten gesunken.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,15 Prozent auf 170,83 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei minus 0,26 Prozent.

Am Nachmittag sorgten Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in den USA für eine schwächere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren. Die vom Forschungsunternehmen IHS Markit ermittelten Indexwerte für April stiegen für den Bereich Dienstleistungen und für den Industriesektor. Die Daten deuten auf einen robusten Aufschwung in der größten Volkswirtschaft der Welt hin.

Zuvor hatten bereits robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone den Anleihemarkt gebremst. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im April überraschend aufgehellt. Mittlerweile signalisiert der Indikator auch für den angeschlagenen Dienstleistungssektor wieder Wirtschaftswachstum./jkr/he