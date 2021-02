Deutsche Anleihen geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag im Kurs nachgegeben.



Händler nannten die gute Stimmung an den Aktienmärkten als Grund. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,17 Prozent auf 176,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,50 Prozent.

Die gute Stimmung an den Aktienmärkten setzte als sicher empfundene Anlagen unter Druck. An der Börse hat sich die Nervosität wieder etwas gelegt, die vor allem in der vergangenen Woche aufgekommen war. Auslöser waren starke Kursschwankungen bei einzelnen Aktienwerten wie Gamestop und zuletzt auch beim Silberpreis. Als Grund nennen Beobachter ein starkes Engagement privater Kleinanleger, die über das Internetforum Reddit einzelne Investments in den Blick nehmen. Unter Anlegern hat das Vorgehen Sorgen über die Marktstabilität ausgelöst.

Wachstumsdaten aus der Eurozone fielen wenig überraschend aus. Im vierten Quartal ging die Wirtschaftsleistung coronabedingt zurück, im Gesamtjahr 2020 steht aus dem selben Grund ein Rekordeinbruch zu Buche. Analysten rechnen auch für den Jahresstart mit einem abermaligen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Grund sind die abermaligen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie./bgf/jsl/mis