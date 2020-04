Deutsche Anleihen geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag im Kurs nachgegeben.



Marktteilnehmer nannten die freundliche Stimmung an vielen europäischen Aktienmärkten als Grund. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Abend um 0,18 Prozent auf 172,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,45 Prozent.

Trotz der nach wie vor hohen Unsicherheit wegen der Corona-Krise waren als sicher geschätzte Anlagen wie Bundesanleihen zum Wochenstart weniger stark gefragt. Dass die Stimmung aber nach wie vor fragil ist, zeigte sich am Montag an den schwankenden Aktienmärkten. Die massiven konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise wurden deutlich an einer neuen Prognose der spanischen Zentralbank, die in diesem Jahr einen Konjunktureinbruch um bis zu 12,4 Prozent in Spanien als möglich erachtet.

Im Wochenverlauf rückt der am Donnerstag stattfindende EU-Gipfel in den Mittelpunkt. Die Analysten der BayernLB sprechen gar von einer richtungweisenden Zusammenkunft. Der Grund: Zwar haben sich die EU- und Euroländer bereits auf gegenseitige Unterstützung zur Milderung der Corona-Folgen geeinigt. Die Hilfen werden aber von manchen Fachleuten und Marktteilnehmern als unzureichend eingestuft. Dem Streit über eine gemeinsame Schuldenaufnahme kommt daher besondere Bedeutung zu./bgf/jha/