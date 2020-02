Deutsche Anleihen geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag nicht an ihre Gewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft.



Marktbeobachter nannten die gute Börsenstimmung als Grund. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Abend um 0,15 Prozent auf 174,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,39 Prozent. In den meisten anderen Ländern Europas war die Entwicklung ähnlich.

Steigende Aktienkurse sorgten für eine geringere Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren wie Bundesanleihen. An der Börse ist die Angst vor der chinesischen Corona-Epidemie nicht mehr ganz so ausgeprägt wie noch vor wenigen Tagen. Die Furcht vor starken wirtschaftlichen Folgen wird unter anderem durch Eingriffe der chinesischen Notenbank gedämpft.

Konjunkturdaten standen am Dienstag nur wenige auf dem Programm. Das Hauptaugenmerk richtete sich auf die Notenbanken: In den USA bestätigte Zentralbankchef Jerome Powell die abwartende Haltung der Fed. In Europa bekräftigte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, dass die EZB die Nebenwirkungen ihrer Politik im Blick habe. Neue geldpolitische Signale sendeten weder Powell noch Lagarde./bgf/he