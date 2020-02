Deutsche Anleihen geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gesunken.



Händler nannten die freundliche Stimmung an den europäischen Börsen und an der Wall Street als Grund. Der für den Rentenmarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,14 Prozent auf 174,96 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,44 Prozent.

Die Sorge über die Folgen des Coronavirus bleiben ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten. In China gab es an der Börse zum Wochenauftakt massive Kursverluste, nachdem die dortigen Märkte erstmals seit den verlängerten Ferien zum chinesischen Neujahresfest wieder öffneten.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen weitgehend wie erwartet aus. Am Nachmittag sorgten Konjunkturdaten aus den USA für eine positive Überraschung. Zu Beginn des Jahres hat sich die Stimmung in den US-Industriebetrieben stärker als erwartet aufgehellt und deutet erstmals seit dem vergangenen Sommer wieder auf Wachstum im verarbeitenden Gewerbe der größten Volkswirtschaft der Welt hin. Diese habe die Festverzinslichen weiter etwas belastet, hieß es von Marktbeobachtern./jkr/fba