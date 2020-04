Deutsche Anleihen im frühen Handel wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig bewegt.



Am Morgen verharrte der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future auf 172,41 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,45 Prozent.

Eine Ausnahme bildeten Staatsanleihen aus Italien, deren Renditen am Morgen weiter gesunken sind. Allerdings hielten sich die Ausschläge auch hier in Grenzen. Bei italienischen Papieren setzte sich damit die Bewegung der vergangenen Handelstage fort.

An den Finanzmärkten warten Anleger auf geldpolitische Entscheidungen führender Notenbanken, die im Verlauf der Woche auf dem Programm stehen. "Im Vorfeld der Sitzungen dürfte bei den Marktteilnehmern eine gespannte Ruhe vorherrschen", sagte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thürungen (Helaba).

Im Handelsverlauf könnten noch Konjunkturdaten für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen am Morgen Kennzahlen zur Konsumlaune in Frankreich. Am Nachmittag folgen Daten zur Verbraucherstimmung in den USA. Bei den Kennzahlen für April wird wegen der Folgen der Corona-Krise jeweils mit einem kräftigen Einbruch gerechnet./jkr/jha/