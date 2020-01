Deutsche Anleihen im frühen Handel kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Bewegung in die Handelswoche gestartet.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 171,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,21 Prozent. Auch an den übrigen europäischen Anleihemärkten zeigten sich am Morgen kaum Kursveränderungen.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Rentenmarkt. Daten zur Preisentwicklung in Deutschland konnten dem Handel keine neue Richtung geben. Im Dezember waren die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 0,2 Prozent gefallen und damit etwas schwächer als erwartet.

Im Tagesverlauf werden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. In den USA bleibt die Börse wegen eines Feiertags geschlossen und fällt damit als Impulsgeber ebenfalls aus./jkr/fba