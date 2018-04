Deutsche Anleihen fester - Italien-Renditen steigen mit Aussicht auf Neuwahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag etwas gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future legten am späten Nachmittag um 0,08 Prozent auf 158,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,56 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt. Eine weiter gedämpfte Inflation in Deutschland konnte den Kursen am frühen Nachmittag keine neue Richtung geben. Auch die von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Daten zur Geldmenge und Kreditvergabe in der Eurozone fielen uneinheitlich aus und sorgten nicht für stärkere Impulse im Handel mit Bundesanleihen.

Kursverluste und einen deutlichen Anstieg der Renditen gab es hingegen bei Staatsanleihen aus Italien. Zuvor hatte die Fünf-Sterne-Bewegung die Verhandlungen für eine Regierungsbildung für gescheitert erklärt. Die Protestpartei wolle Staatspräsident Sergio Mattarella bitten, Neuwahlen im Juni einzuleiten, sagte Parteichef Luigi Di Maio. Bei der Wahl Anfang März hatte weder ein Bündnis noch eine Partei die notwendige Mehrheit für eine Regierung bekommen./jkr/he