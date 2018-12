Deutsche Anleihen fallen leicht - britische Anleihen legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag etwas schwächer tendiert.



Gegen Mittag lag der richtungweisende Euro-Bund-Future bei 163,21 Punkten. Das waren 0,10 Prozent weniger als am Freitag. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 0,25 Prozent. Im Euroraum fielen die Kursbewegungen überwiegend moderat aus. In Italien gingen die Renditen leicht zurück.

Britische Staatsanleihen legten gegen Mittag im Kurs deutlich zu. Händler verwiesen auf die Möglichkeit, dass die für Dienstagabend geplante Parlamentsabstimmung über die Brexit-Vereinbarung mit der EU verschoben werden könnte. Entsprechendes berichteten die Nachrichtenagentur Bloomberg und die britische BBC. Hintergrund ist die geringe Zustimmung im Parlament zu der von Regierungschefin Theresa May ausgehandelten Austrittsvereinbarung.

Konjunkturdaten hatten auf den Kursverlauf wenig Einfluss. Robuste Exportdaten aus Deutschland wurden von Bankökonomen positiv kommentiert. Angesichts der zahlreichen Handelskonflikte fielen die Kommentare aber vorsichtig aus. Im Nachmittagshandel stehen keine entscheidenden Daten aus den USA an./bgf/elm/jha/