Deutsche Anleihen fallen leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht um 0,07 Prozent auf 166,98 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,10 Prozent.

Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handelsauftakt. Besonders wichtige Konjunkturdaten stehen weder in Europa noch in den USA auf dem Programm. Es äußern sich jedoch einige hochrangige Notenbanker./bgf/fba