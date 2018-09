Deutsche Anleihen etwas schwächer - Starke Kursgewinne bei Italien-Papieren

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag gesunken.



Im späten Nachmittagshandel gaben die Bundesanleihen aber nur leicht nach. Der für den deutschen Markt richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,13 Prozent auf 159,04 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas höher mit 0,46 Prozent.

Am Nachmittag konnten enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA stützen. In der Industrie im US-Bundesstaat New York hatte sich die Stimmung im September überraschend stark eingetrübt. Der Bund-Future grenzte die Verluste aus dem frühen Nachmittagshandel wieder etwas ein.

Enttäuschende Inflationsdaten aus der Eurozone hatten den Markt im Vormittagshandel nicht bewegen können. Die Teuerung ging im August wie bereits in einer vorangegangenen Schätzung ermittelt von 2,1 auf 2,0 Prozent zurück.

Stark nach oben ging es hingegen mit den Kursen für italienische Staatsanleihen, während die Renditen im Gegenzug kräftig sanken. Händler verwiesen auf einen Bericht der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera", wonach Italiens Finanzminister Giovanni Tria das Staatsdefizit für 2019 bei 1,6 Prozent der Wirtschaftsleistung halten wolle. Das wäre weniger, als Aussagen anderer italienischer Politiker bisher vermuten ließen.

Die Debatte über den italienischen Staatshaushalt ist eines der beherrschenden Themen am europäischen Anleihemarkt. Der parteilose Finanzminister Tria genießt an den Märkten den Ruf eines soliden Haushaltpolitikers. Er stellt insoweit ein Gegengewicht zu den Ausgabewünschen der beiden Regierungsparteien Lega und 5-Sterne dar, die teure Wahlversprechen umsetzen wollen. Italien ist bereits hoch verschuldet und wächst seit Jahren wenig dynamisch./jkr/men