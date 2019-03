Deutsche Anleihen etwas schwächer - Auftrieb in Südeuropa

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag im Kurs leicht nachgegeben.



Händler nannten die etwas größere Risikofreude unter Anlegern als Grund. Als sicher geltende Anlagen wurden dadurch belastet.

Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag um 0,07 Prozent auf 164,16 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag etwas höher bei 0,09 Prozent.

Im Gegensatz zum deutschen Markt stiegen die Anleihekurse in Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Diese Entwicklung wurde zum einen ebenfalls mit der größeren Risikoneigung der Anleger begründet. Darüber hinaus wurde auf die Hochstufung der Kreditwürdigkeit Portugals durch die Ratingagentur Standard & Poor's vom Freitagabend verwiesen. Dagegen äußerte sich die Ratingagentur Moody's nicht zur Bonität Italiens.

Konjunkturdaten werden zum Wochenstart kaum veröffentlicht. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern rückt bereits die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch in den Fokus der Anleger. Am Markt wird zwar nicht mit geldpolitischen Änderungen gerechnet. Allerdings veröffentlicht die Fed neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Leitzins. Es wird erwartet, dass sich darin die vorsichtigere Haltung der Notenbank spiegelt./bgf/jsl/mis