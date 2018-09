Deutsche Anleihen etwas schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel etwas gesunken.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht um 0,06 Prozent auf 159,64 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,41 Prozent.

Im Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit einem eher impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt. Es stehen kaum Konjunkturdaten auf der Agenda, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am späten Vormittag könnte der Konjunkturindikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) etwas mehr Bewegung in den Handel mit Festverzinslichen bringen./jkr/jha/