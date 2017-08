Deutsche Anleihen etwas schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag nach Handelsstart leicht nachgegeben.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,05 Prozent auf 164,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,37 Prozent.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach deutlichen Vortagesgewinnen. Am Mittwoch hatten Drohungen von US-Präsident Donald Trump die Risikofreude der Anleger gedämpft. Wenn er nicht vom Kongress die Finanzierung für seine geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko zugesagt bekäme, werde es zum Stillstand der Bundesbehörden kommen, sagte Trump kürzlich vor Anhängern. Zudem stellte er erneut den nordamerikanischen Freihandelsraum Nafta in Frage, was die allgemeine Sorge um den freien Handel schürte.

Am Rentenmarkt richtet sich der Fokus unterdessen bereits auf einen Auftritt des Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, am Freitag bei der Notenbankerkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole. Vor allem wird dann im Fokus stehen, ob Draghi sich zum künftigen geldpolitischen Kurs und zur derzeitigen Euro-Stärke äußern wird. Auch die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, wird in Jackson Hole sprechen./tos/jkr/fbr