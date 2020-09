Deutsche Anleihen etwas schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag etwas gesunken.



Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil starken Aufschlägen an den Aktienmärkten in Europa belastete die Festverzinslichen.

Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag um 0,07 Prozent auf 174,49 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,51 Prozent.

Zu Wochenbeginn stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Allerdings äußern sich einige hochrangige Zentralbanker, darunter die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde. Vor allem die Anhörung der EZB-Präsidentin vor dem EU-Parlament am Nachmittag dürften die Anleger am deutschen Rentenmarkt im Blick haben.

Zuletzt hatten Äußerungen zum Inflationsziel der EZB für Aufmerksamkeit gesorgt. Es geht vor allem darum, ob die EZB in ihrer laufenden Strategieprüfung wie die US-Notenbank Fed ein abgeändertes Preisziel anstreben sollte./jkr/ssc/jha/