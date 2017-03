Deutsche Anleihen erneut schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und sind weiter gesunken.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag um 0,12 Prozent auf 164,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,30 Prozent.

Neue Hinweise auf eine schnelle Zinserhöhung in den USA haben die Bundesanleihen allerdings nicht mehr so stark belastet wie am Vortag. In der Nacht zum Donnerstag hatte auch das Direktoriumsmitglied der US-Notenbank Fed, Lael Brainard, Hinweise für eine Anhebung des Leitzinses bei der nächsten Zinssitzung Mitte des Monats geliefert.

Marktbeobachter sprachen von einem insgesamt eher impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt. Ein Anstieg der Inflation in der Eurozone auf 2,0 Prozent im Februar und damit auf den höchsten Stand seit vier Jahren lieferte am späten Vormittag keine nennenswerten Impulse./jkr/jsl/mis