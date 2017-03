Deutsche Anleihen erholen sich

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Markt für europäische Staatsanleihen ist die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt.



Nach einem verhaltenen Handelsauftakt konnten Bundesanleihen ihre Kursgewinne ausbauen und setzten im Mittagshandel zu einer deutlichen Erholung an. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,34 Prozent auf 159,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,45 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Zuletzt hatte die Spekulation auf eine straffere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) den Renditen für Bundesanleihen Auftrieb gegeben und die Kurse im Gegenzug belastet.

Im weiteren Handelsverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Die Anleger blicken zunehmend auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, die an diesem Mittwoch veröffentlicht werden. Außerdem sind die Parlamentswahlen in den Niederlanden, ebenfalls am Mittwoch, ein wichtiges Thema an den Finanzmärkten./jkr/tos/jha/