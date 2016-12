Deutsche Anleihen drehen ins Minus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben.



Nach einem freundlichen Auftakt drehten die Notierungen am Nachmittag in die Verlustzone. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,07 Prozent auf 163,96 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,19 Prozent.

Kurz vor dem Jahresende verlief der Handel am deutschen Rentenmarkt in vergleichsweise ruhigen Bahnen. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Italien zeigten nur wenig Auswirkung auf den Handel am Rentenmarkt. Auch italienische Papiere wurden durch die Daten kaum bewegt.

Am Nachmittag konnten enttäuschende Daten vom US-Immobilienmarkt die Kurse am deutschen Rentenmarkt ebenfalls nicht nennenswert bewegen./jkr/he